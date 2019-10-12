Внеочередной Собор иерархов Элладской (Греческой) православной церкви под председательством архиепископа Иеронима 12 октября принял решение о признании автокефалии Украинской православной церкви (Православной церкви Украины, ПЦУ). Об этом на своем Facebook написал предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Епифаний поблагодарил за такое решение синод церкви Греции и его главу.

"Благодарен моему брату во Христе, главе Священного синода Церкви Греции блаженнейшему архиепископу Афинскому и всея Эллады Иерониму и братьям-архиереям, которые сегодня на заседании Собора иерархов поддержали позицию и последовали каноническим и историческим решениям Вселенского патриархата, что открывает возможность полноценного взаимодействия между двумя нашими Поместными автокефальными церквями во всех сферах", - написал Епифаний.

Он также напомнил, что Грецию и Украину давно связывают дружба и сотрудничество. А теперь еще и "полное евхаристическое единение" двух церквей и установление "официальных отношений между поместными церквями Греции и Украины".

Свой пост в соцсети украинский клирик завершил словами о том, что он надеется посетить Афины в недалеком будущем, чтобы лично выразить признательность архиепископу Афинскому и всея Эллады Иерониму, иерархам и всей полноте Церкви Греции.

Скриншот: Facebook/ epifaniy

Греческое агентство церковных новостей Romfea.gr сообщило, что ПЦУ была признана большинством иерархов.

Напомним, в августе предстоятель Элладской церкви Иероним II отказался единолично решать вопрос о признании или непризнании ПЦУ и переложил ответственность на синод.

"Страна" сообщала о планах объединить украинских греко-католиков с ПЦУ.