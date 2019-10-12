Верховный суд Испании планирует посадить лидеров каталонских сепаратистов на 15 лет за организацию референдума за независимость Каталонии в 2017 году. Об этом пишет Reuters со ссылкой на судебные источники.

Прокурор добивался наибольшего тюремного срока в 25 лет для Ориола Хункераса, бывшего заместителя руководителя каталонского регионального правительства. Но, по данным агентства, суд планирует приговорить его к 13-15 годам лишения свободы.

Некоторые из каталонских лидеров будут признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и злоупотреблении государственными средствами, но не в более серьезном обвинении в мятеже.

Скорее всего, приговор будет обнародован в понедельник.

Всего на скамье подсудимых находятся 12 каталонских политиков, причастных к организации референдума за независимость Каталонии. Прокуратура добивается приговоров от 7 до 25 лет - по обвинению в мятеже, подстрекательстве к мятежу и незаконном присвоении государственных средств. Девять политиков находятся в тюрьме в ожидании приговора.

Ранее "Страна" сообщала, что в испанский парламент прошли арестованные лидеры сепаратистов Каталонии.

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