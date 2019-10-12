В пятницу, 11 октября, в Умани на одной стен, что находится на территории компактного проживания брацлавских хасидов, появилось графити с изображением Адольфа Гитлера и надпись красной краской на немецком языке. Теперь "художнику" светит до 5 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

Полиция Черкасской области задержала мужчину, который разрисовал стены граффити с изображением Гитлера в Умани. Сразу после того, как графити появилось, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В течение часа установили мужчину, который обоснованно подозревается в совершении этого преступления.

Посол Израиля в Украине опубликовал фото графити в Twitter.

Фото: Twitter/Joel Lion

На графити уже зарисовали лицо Гитлера, надпись на немецком и отличительные знаки на форме. В настоящее время с ним работают следователи. Изображения закрашены работниками коммунальных служб. Полиция открыла уголовное производство по статье о пропаганде тоталитарных режимов. Санкция статьи предусматривает за это такое преступление до пяти лет лишения свободы.

Фото: пресс-служба полиции Черкасской области

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