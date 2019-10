Сын спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси Пол Пелоси-младший посещал Украину в 2017 году и встречался с представителями украинского правительства для обсуждения некоей деловой инициативы. Кроме того, он руководил газовой компанией, которая занималась бизнесом в Украине, а Нэнси Пелоси мелькнула в рекламном ролике этой компании. Об этом сообщает журналист Патрик Хоули из National File.

Пол Пелоси-младший побывал в Киеве в июле 2017 года в качестве исполнительного директора Инициативы корпоративного управления. Эту должность он занял несколькими месяцами ранее, в феврале. По словам Пелоси-младшего, он съездил в Украину для обсуждения молодежного футбольного партнерства с правительством.

На YouTube появилось видео с рассказом Пелоси о визите, однако вскоре его удалили. Изданию The American Mirror удалось его сохранить. В ролике мужчина рассказывает о футболе и своих впечатлениях от Киева.

2017 -- What's really going on here? Nancy Pelosi's son in Ukraine to talk about "soccer"? pic.twitter.com/LCnF93Rgnc

— The American Mirror (@American_Mirror) 27 сентября 2019 г.

Видео: Twitter/ American_Mirror

Как выяснил Хоули, Пелоси-младший ранее занимал руководящие должности в компаниях энергетического сектора Viscoil Group и NRGLab.

5 марта 2013 года NRGLab New Technology опубликовала два видео на YouTube. В одном из них, с Нэнси Пелоси, обсуждалась энергосберегающая технология, после чего на экране появлялся Пол. Он представился членом совета директоров Viscoil и коротко рассказал об эффективном использовании природных ресурсов, которым занимается его компания.

Второе видео доказывает, что NRGLab работает в Украине. В описании к ролику сказано: "Уолтер Афанасьев, Брэндон Стоун, Мика Ньютон и другие артисты активно участвуют в продвижении чистых технологий группы компаний Viscoil и NRGLab. Например, Мика Ньютон помогла получить право на строительство завода по производству SH-боксов (экологически чистых генераторов для производства электроэнергии из тепла окружающей среды - Ред.) в Украине". Мика Ньютон - довольно известная в 2000-х украинская певица.

Из интервью 2013 года с ведущим техником NRGLab Зеэвом Дрори стало известно, что компания финансировалась предпринимательницей Аной Шелл, которая в своем блоге пишет об энергетических проблемах Украины. В интервью Дрори рассказал о методах производства газа в Украине.

А сама Ана Шелл в интервью шестилетней давности рассказала, чем занимается ее фонд.

"В настоящее время Фонд Аны Шелл поддерживает таких талантливых артистов, как Мика Ньютон, украинская певица, которая представляла Украину на песенном конкурсе Евровидение в 2011 году", - сказала бизнес-вумен.

Напомним, демократ Нэнси Пелоси была избрана спикером палаты представителей Конгресса в январе 2019 года и стала третьим лицом в иерархии США. Именно она в сентябре инициировала процедуру импичмента Дональда Трампа.

Также Нэнси Пелоси заявляла, что к телефонному разговору Трампа и Зеленского причастен Кремль.