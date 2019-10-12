Премьер-министр Украины Алексей Гончарук получил зарплату в 62 тысячи гривен. Это в три раза больше, чем должностной оклад. Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Гончаруку в сентябре, составила 61 916 гривен, из них должностной оклад - 20 958 гривен, надбавка за интенсивность труда - 20 958 гривен, премия - 20 000 гривен. Сумма удержанных налогов составила 12 073 гривны.

Фактическая сумма, полученная премьером, составила 49 842 гривны. Это его первый полноценный заработок на должности главы Кабмина.

Фото: Українські Новини

Ранее "Страна" сообщала, что Путин в день своего рождения увеличил себе зарплату.

Также мы рассказывали, что "Страна" выяснила, куда делась первая зарплата депутатов-кнопкодавов.