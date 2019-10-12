После 30 лет молчания группа "Кино" даст два концерта с голосом Цоя
Легенда русского рока группа "Кино" после 30 лет отсутствия на сцене из-за гибели фронтмена Виктора Цоя анонсировала концерты в Санкт-Петербурге и Москве в 2020 году. Реклама мероприятий появилась на специальном YouTube-канале "Кино", созданном 11 октября.
Концерты состоятся через год: 31 октября в Ледовом дворце Петербурга и 21 ноября на "ВТБ Арене" в Москве. В шоу планируется использовать "настоящий голос Виктора Цоя, оцифрованный с оригинальных многоканальных записей".
Продюсером концертов выступил сын погибшего музыканта Александр Цой. Шоу будет длиться два часа в сопровождении, как заявлено в анонсе, уникального видеоряда.
Видео: YouTube/ Кино
В выступлении примут участие гитарист Юрий Каспарян и два бас-гитариста из составов группы разных лет: Игорь Тихомиров и Александр Титов. Как сообщает российская пресса, над концертной программой они уже работают около шести месяцев.
Ранее "Страна" писала, что летом американская группа Metallica на шоу в Москве исполнила хит "Кино" "Группа крови".
Мы также сообщали о планах продать на аукционе картину Виктора Цоя "Рождение звезды".