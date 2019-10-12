Сирийские повстанцы, которых поддерживает Турция, захватили центр сирийского пограничного города Рас-эль-Айн. Об этом заявил высокопоставленный турецкий чиновник, сообщает Reuters.

"Национальная армия (сирийские повстанцы) сегодня утром взяла под контроль центр города. Инспекции продолжаются в жилых районах", - заявил чиновник.



Турецкие войска в течение ночи усилили бомбардировки Рас-эль-Айна после того как американские войска в регионе попали под артиллерийский обстрел с турецких позиций. Количество погибших среди гражданского населения в результате наступления Турции на север Сирии возросло до 30 человек, сообщила Сирийская обсерватория по правам человека в субботу.

Турция говорит, что цель ее нападения - разгромить курдские отряды, которые она считает террористическими из-за связей с повстанцами в Турции. США угрожают Анкаре последствиями за эту операцию. Турция заявляет, что намерена создать на "освобожденной" части Сирии "безопасную зону", куда она сможет переместить многих из 3,6 миллиона сирийских беженцев, находящихся сейчас на ее территории.

Турецкое информационное агентство Анадолу опубликовало в Twitter видео сирийских повстанцев, которые захватили центр города.

Видео: Twitter/ANADOLU AGENCY (RU)

Ранее "Страна" сообщала, что войска Турции третий день атакуют курдов и взяли под контроль семь поселков в Сирии.

Также мы рассказывали, что в Пентагоне оценили размах сухопутной операции армии Турции в Сирии.