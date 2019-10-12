Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что процесс очередного обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией находится на решающей стадии и предусматривает обмен тремя группами людей. Об этом глава ведомства сказал в интервью "Радио Свобода".

По словам министра, подготовка к обмену вошла в решающую стадию. Однако назвать дату ее завершения он отказался.

"Я хочу сказать, что этот процесс находится в решающей стадии. Но ни сколько людей, ни дат, извините, я не могу вам сказать", - произнес Пристайко.

На вопрос журналиста, можно ли считать добрыми знаками скорого освобождения приговоры, которые выносились в последние дни как в Донецке и Луганске, так и на подконтрольной территории Украины, Пристайко ответил утвердительно.

"Это необходимая часть процесса", - заверил он.

Видео: YouTube/ Радіо Свобода

Также корреспондент поинтересовался у чиновника, кого из украинцев будут обменивать: тех, кто содержится в Донбассе, на территории оккупированного Крыма или в РФ.

"Этот обмен значительно более сложный, и он состоит из нескольких групп людей. Среди них есть все группы и даже еще одна группа. Скажем так, три группы людей мы хотим обменять", - раскрыл некоторые детали Пристайко.

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