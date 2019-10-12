Юрист Андрей Портнов потребовал от Генерального прокурора Украины Руслана Рябошапка увольнения прокурора, который выписал повестку Елене Лукаш.

"Г-н Генеральный прокурор, повестку Елене Лукаш выписал Ваш сотрудник Кривобок. Он известен тем, что украл и отмыл 154 миллиона грн, десятки земельных участков и объектов недвижимости. В Google можете найти об этом заметку от 2016 года", - написал правозащитник.

Он дал генпрокурору один рабочий день на его увольнение за легализацию преступных доходов и неделю на вручение ему подозрения.

Скриншот: Facebook/Андрей Портнов

Отметим, что дена Юрия Кривобока, старшего следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры, который и выписал повестку Лукаш, в 2015 году получила 154 млн грн дохода от продажи недвижимого имущества.

Ранее "Страна" сообщала, что Генпрокуратура Украины вызвала бывшего министра юстиции Елену Лукаш, чтобы вручить ей уточненное подозрению, по делу которое было заведено против нее еще в 2015 году.

Также мы сообщали, что Генпрокуратура по делу Лукаш грозит вручить подозрение ещё одному юристу.