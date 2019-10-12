В Броварах Киевской области мужчина похитил бывшую сожительницу, чтобы вывезти для выяснения отношений в поле. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Как установили правоохранители, на днях мужчина вместе с другом на автомобиле преградил дорогу такси, в котором ехала бывшая возлюбленная. Он схватил ее за одежду и силой затащил в салон своего авто.

Свидетелем похищения стала испуганная подруга потерпевшей. Она пыталась помешать злоумышленнику, а потерпев неудачу, сообщила о происшествии полицейским.

В городе ввели операцию по перехвату, ориентировки на похитителя передали патрульным экипажам. Вскоре патрульные остановили его легковушку и задержали сообщников в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Фото: kv.npu.gov.ua

Судьбу мужчин на время досудебного расследования решит суд. Обоим объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Кроме того, в отношении водителя составлен админпротокол по ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения).

Ранее "Страна" рассказывала о похищении в Харькове бывшего сотрудника фискальной службы. Неизвестные удерживали его восемь дней.

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