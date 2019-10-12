Синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде на 13 октября. По ее словам, температура воздуха в течение дня составит +18...+23 градуса. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Антициклон Lisbeth с центром над Черным морем сделает во всех областях Украины малооблачную солнечную погоду и прикрутит юго-западный ветер до умеренного и даже слабого", - отметила Диденко.

По ее словам, в Киеве воскресенье, 13 октября, будет солнечно и тепло, около 20 градусов. На Покров, 14 октября, будет также ясно и тепло, +20...+22 градуса.

В последние теплые дни Диденко посоветовала сходить в Киевский ботанический сад и посмотреть на цветущие хризантемы.

Скриншот: Facebook/Наталка Діденко

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве в ближайшие часы ожидаются сильные порывы ветра.

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