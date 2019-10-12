На японскую певицу Эну Мацуоку возле ее дома в Токио 1 сентября напал одержимый поклонник, который определил адрес кумира по отражению в ее глазах на фотографии. Об этом сообщает ВВС.

21-летняя Эну поет в популярной среди японцев группе Tenshi Tsukinukeni Yomi. 26-летний фанат Хибики Сато давно следил за ее соцсетями, пытаясь выяснить, где она живет. Он высматривал на фотографиях и видео из ее квартиры такие детали, как вид занавесок или угол падения света, чтобы найти нужный этаж и окно.

Внимание Сато привлек один из снимков девушки, на котором в ее глазах отразилось название железнодорожной станции. Он нашел эту станцию, подкараулил там Мацуоко и проследовал за ней до самого дома.

Эну Мацуоку. Фото: Twitter/ matsuokaena

Возле дома преследователь схватил Мацуоко, заткнул ей рот полотенцем и попытался оттащить в укромное место. К счастью, певице удалось вырваться и обратиться в полицию.

Поп-звезда получила травмы лица, на лечение которых у нее ушла неделя.

А Сато на днях предъявили обвинения в нападении и избиении.

Хибики Сато. Фото: tjournal.ru

В связи с этим инцидентом представители японской полиции посоветовали пользователям соцсетей иметь в виду, что публикация фото и видео влечет риск раскрытия их персональных данных.

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