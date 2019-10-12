Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает о порывах ветра в Киеве в субботу, 12 октября. Официальное предупреждение опубликовано на сайте ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, по Киеву в ближайший час и до конца суток 12 октября порывы ветра 15-18 метров в секунду".

Кроме того, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили, что 12, 13, 14 и 15 октября в Донецкой, Запорожской, Одесской, большинстве районов Черкасской и Кировоградской областей сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

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