В Киеве на крыше жилого дома, в котором расположен ресторан McDonalds и который смотрит на Майдан Независимости, появилась кирпичная надстройка. Информация об этом появилась в соцсетях.

Так, о вероятно незаконном строительстве написала на своем Facebook профессор кафедры публичного управления и администрирования Национальной академии внутренних дел Украины Тамара Мазур. Она заметила надстройку справа от башенки дома во время прогулки.

"Выхожу утром гулять с ребенком, поднимаю голову, а здесь - типичная картина для центра Киева: некий житель самого центра столицы решил себе достроить курятничек", - рассказала преподаватель.

Скриншот: Facebook

Женщину возмутило, что строительство портит исторический облик города и здание 1952 года постройки.

"Вы думаете, он (хозяин "курятника" - Ред.) что-то слышал о намерении столичной власти номинировать ансамбль улицы Крещатик в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО? Нет, не думаю! Он слышал лишь то, что каждый квадратный метр на Майдане Независимости - золотой! Проблема Киева - не власть, проблема Киева - киевляне", - констатировала Мазур.

Фото: Facebook

А в сообществе "Информатор Киев" появилась видеозапись стройки. Автор сюжета показала виды с площади и из двора дома.

Видео: Facebook/ kiev.informator.ua

В комментариях к обеим записям подписчики негодуют из-за того, что в стране "беззаконию нет предела".

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве власти демонтировали два незаконно надстроенных этажа над Домом профсоюзов.

Мы также рассказывали об остановке незаконного строительства, из-за которого Софию Киевскую могли исключить из списка культурного наследия ЮНЕСКО.