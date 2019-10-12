Защита бывшего народного депутата Верховной Рады от партии "Народный фронт" Сергея Пашинского 11 октября обжаловала его арест. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщают "Українськi Новини".

Адвокаты экс-нардеп подали апелляционную жалобу на решение суда об аресте Пашинского на два месяца без права внесения залога.

Уже сформирована коллегия для рассмотрения жалобы. В нее вошли судьи Татьяна Росик, Николай Ященко и Татьяна Фрич. Однако дата рассмотрения апелляции коллегией пока не назначена.

Напомним, Пашинский был арестован 7 октября Печерским судом Киева за то, что в январе 2016 года тогда еще депутат подстрелил жителя области Вячеслава Химикуса.

"Страна" приводила реконструкцию прокуратуры событий трехлетней давности.

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