Арестованный на два месяца Пашинский подал апелляцию
Защита бывшего народного депутата Верховной Рады от партии "Народный фронт" Сергея Пашинского 11 октября обжаловала его арест. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщают "Українськi Новини".
Адвокаты экс-нардеп подали апелляционную жалобу на решение суда об аресте Пашинского на два месяца без права внесения залога.
Уже сформирована коллегия для рассмотрения жалобы. В нее вошли судьи Татьяна Росик, Николай Ященко и Татьяна Фрич. Однако дата рассмотрения апелляции коллегией пока не назначена.
Напомним, Пашинский был арестован 7 октября Печерским судом Киева за то, что в январе 2016 года тогда еще депутат подстрелил жителя области Вячеслава Химикуса.
"Страна" приводила реконструкцию прокуратуры событий трехлетней давности.
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