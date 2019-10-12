Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, которая сейчас находится в тяжелом состоянии после операции на головном мозгу, Анна рассказала, что семья не общается с журналистами, потому что не желает "хайповать".

Девушка ответила это одной из пользовательниц Instagram с ником anusha_sergeevna в комментариях к посту, который в настоящее время удален. В сети появился скриншот с ответом.

"Мы не выходим на связь с журналистами и не появляемся в эфирах федеральных каналов, потому что нам неинтересен хайп", - подчеркнула она. По словам девушки, семья в первую очередь желает спокойной и счастливой жизни матери, "остальное - неважно".

Скриншот комментария

Ранее "Страна" сообщала, что дочь Заворотнюк публикует модные образы в Инстаграме, пока ее мать при смерти.

Также мы рассказывали, что Анна Заворотнюк призвала журналистов оставить ее семью в покое.