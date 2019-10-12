Юриста Таисию Белоцкую 17 октября вызывают в ГПУ для вручения подозрения по делу экс-министра юстиции Елены Лукаш. Об этом на Facebook написали сама Белоцкая и ее супруг, правовед Владислав Белоцкий.

Белоцкий кратко изложил суть дела, в котором якобы замешана его жена.

"Суть дела в том, что якобы экс-министр юстиции Лукаш, вместе с Таисией Белоцкой вошли в преступный сговор еще с 10 фигурантами и завладели 2,5 млн грн, выделенных на исследования по имплементации норм украинского законодательства к нормам законодательства ЕС, а исследования никакого не было", - написал юрист.

Он с иронией отметил, что сегодня исследование, которого якобы "не было", опубликовано на сайте нового Минюста. А Минагро и другие учреждения используют его в своей работе. Более того: многие законы, которые в исследовании предлагалось принять, действительно был приняты в 2014-2019 годах. В доказательство Белоцкий привел несколько сканов, в которых упоминается исследование.

Скриншоты: Facebook/ vladislav.belotsky

В посте Белоцкий также упрекнул президента Зеленского. Несколько дней назад тот на встрече с заместителем начальника Главного следственного управления Сергеем Горбатюком пообещал расследовать преступления Майдана. Однако вместо этого "достал из гроба" дело Лукаш.

"Дело, в котором нет никаких надлежащих доказательств и которое ГПУ и НАБУ передавали друг другу, понимая, что перспективы там нулевые, в течение последних 4 лет", - сказано в записи.

Скриншот: Facebook/ vladislav.belotsky

По словам Белоцкого, 17 октября вместе с супругой он пойдет на допрос и вручение нового подозрения. При этом он уверен, что правда на их стороне.

Сама фигурантка дела Лукаш в записи на тему вызова в ГПУ упомянула, что даже не знакома со своей "сообщницей" - ни лично, ни заочно.

"Интересное дело: сговор есть, но без личного и заочного знакомства. Исследования нет, но на его основании принимаются законы", - констатировала Таисия Белоцкая.

Скриншот: Facebook/ taisiia.sakhnenko

Судя по записи, Белоцкая спокойно и с долей юмора относится к вызову.

"17 идем посмотреть, как это все могло произойти по версии следствия.

Мои любимые формулировки "невстановленими слідством особами за невстановлених слідством обставин", надеюсь, останутся", - написала юрист.

Ранее "Страна" приводила реакцию соцсетей на реанимированное новой властью дело Лукаш. Мы также писали о вызове в Генпрокуратуру адвоката главреда "Страны" для вручения подозрения.