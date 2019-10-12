Кенийский легкоатлет Элиуд Кипчоге и впервые в истории преодолел марафонскую дистанцию быстрее, чем за 2 часа.

На марафоне в Вене 34-летний спортсмен пробежал за 1 час 59 минут и 40 секунд. Однако достижение не может считаться мировым рекордом, так как турнир закрытый.

Кипчоге пробежал по специально подготовленной трассе - 4,4 раза по кругу 9,6 км. При выборе места для проведения марафона учитывалось расположение над уровнем моря, минимальная разница в часовых поясах с тренировочным лагерем Кипчоге в Кении, также организаторы забега искали максимально плоскую трассу без резких поворотов и с хорошим покрытием и подбирали идеальные погодные условия и низкую влажность.

Кипчоге пробежал в сопровождении 41 пейсмейкера (бегуны, которые помогают задавать скорость - Ред.), поочередно сменяющих друг друга. Все пейсмейкеры - сильнейшие бегуны мира.

Кипчоге на финише. Скриншот из видео, Eliud Kipchoge в Twitter

Официальный мировой рекорд, установленный ранее на марафонской дистанции, принадлежит Кипчоге и составляет 2:01.39. Он был установлен 16 сентября 2018 года на Берлинском марафоне. Марафон в Вене, как и забег в Италии, не входит в программу Международной федерации легкой атлетики и организован исключительно для того, чтобы цель - 42,2 км за 1:59 - была достигнута.

Видео: Eliud Kipchoge /Twitter

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