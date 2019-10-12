Киевская полиция задержала местного жителя, который ночью, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщил в полицию о минировании моста Патона. После того, как прошла проверка и специалисты не обнаружили взрывоопасных предметов, полицейские установили лжеминера и задержали его. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В полицию поступила информация о минировании моста в столице. На место выехали взрывотехники, кинологи со служебными собаками, следственно-оперативная группа, "скорая" и спасатели. Специалисты обследовали мост и не нашли взрывчатых веществ или предметов.

После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность псевдоминера и задержали его в квартире. "Он был пьян, когда сообщил ложную информацию о минировании. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Это 30-летний местный житель. Ранее проблем с законом у него не было", - сообщил начальник отдела уголовного розыска Святошинского управления полиции Роман Даценко.

Следственный отдел Святошинского управления полиции открыл уголовное производство по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее "Страна" сообщала, что в Станице Луганской не работал пункт пропуска из-за сообщений о минировании.

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