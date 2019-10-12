Прокуратура Соединенных Штатов Америки открыла дело против адвоката президента США Дональда Трампа Руди Джулиани из-за отставки американского посла в Киеве Мари Йованович. Об этом сообщает The New York Times.

Рудольфа Джулиани подозревают в том, что он нарушил закон о лоббизме. Прокуратура расследует, пытался ли он добиться отставки американского посла в Киеве Мари Йованович и нарушил ли этой попыткой закон о предотвращении иностранного влияния на политические процессы в США.

Расследование дела касается также двух бизнесменов Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которые были помощниками Джулиани.

Ранее "Страна" сообщала, что Джулиани опубликовал письмо, подтверждающее вмешательство Украины в выборы США. Также мы рассказывали, за что в США арестовали людей Джулиани и как это отразится на "Украинагейте".