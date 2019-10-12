Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу приглашает всех желающих на приём к участнице телешоу "Битва экстрасенсов" в своем Facebook.

Георгий Мазурашу разместил на своей странице в Facebook репост записи о том, что освободилось одно место на прием к участнице "Битвы экстрасенсов" Анне Арджеванидзе.

Напомним, что статьей 8 закона Украины про рекламу запрещается распространять рекламу услуг по ворожбе и гаданию.

Скриншот: Facebook/Георгій Мазурашу

Ранее "Страна" рассказывала, зачем художник из "Слуги народа" хочет внедрить эвтаназию в Украине.

Также мы сообщали, что "Слуга народа" разработала проект закона о легализации использования марихуаны в медицинских целях, законопроект может быть внесен в Верховную Раду в ближайшие месяцы.