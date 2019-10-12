Министерство культуры Украины обновило список деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности страны. За октябрь 2019 года в список внесли 4 человека, все они играли в фильме "Ополченочка", который снимался на оккупированной территории Донбасса.

"Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Министерство культуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания" - говорится на сайте.

За октябрь 2019 года в список внесли 4 человека:

Колоскова Наталья Андреевна - роль в фильме "Ополченочка", который снимался на оккупированной территории Донбасса, секретарь Рая в фильме Декабристка, эпизодические роли в российских сериалах и фильмах.

Миронцев Юрий Владимирович - роль в фильме "Ополченочка", который снимался на оккупированной территории Донбасса, начальник охраны в сериале "Физрук".

Перн Мария Михайловна - роль в фильме "Ополченочка", который снимался на оккупированной территории Донбасса, эпизодические и второстепенные роли в 5 российских сериалах и фильмах.

Фалинський Анатолий Николаевич - роль в фильме "Ополченочка", который снимался на оккупированной территории Донбасса.

На сайте актеров России ни у кого из них в фильмографии не указано участие в фильме "ДНР".

Ранее "Страна" сообщала, что Минкульту запретили распоряжаться имуществом Филарета.

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