Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель снова попала в историю с физическим давлением на журналистов. На этот раз она оттолкнула журналистку издания "Апостроф" Юлию Забелину.

"В общем, пресс-секретаря Зеленского Юлию Мендель предыдущие истории ничему не научили .. Вчера уже я имела возможность познакомиться с ней поближе. Считала и считаю, что пресс-секретарь президента должен вести себя более уважительно по отношению к журналистам. О чем я ей вчера и сказала ", - написала Забелина.

Скриншот: Facebook/Юлия Забелина

На ролике, который опубликовала журналистка, видно, как Забелина подходит к Владимиру Зеленского, чтобы, очевидно лично задать вопрос, но тут же появляется Мендель, которая пытается отвести журналистку от президента, взяв ее под локоть.

Видео: Facebook/Юлия Забелина

В комментарии изданию "Буквы" Забелина заявила, что Мендель в конце еще раз ее оттолкнула и попросила больше не ставить никаких вопросов.

"А когда я попросила ее не пинать меня, она ответила: кто вас толкает? Обратилась к коллеге с "Блумберга", мол, видели, что я ее оттолкнула, но и явно не хотела участвовать в дискуссии и просто промолчала. В целом неприятно было, ведь у меня было совсем короткое уточняющий вопрос, и сам Зеленский отреагировал гораздо спокойнее, чем она ", - рассказала журналистка.

Забелина отметила, что такое поведение пресс-секретаря президента неприемлема. "В европейских странах такого пресс-секретаря уволили бы уже", - сказала журналистка.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский заявил, что Андрушко вел себя некорректно и выявил готовность защищать Мендель. Также мы рассказывали, что президент снова пошутил про поведение своего пресс-секретаря.