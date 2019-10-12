И.о. главы США уходит в отставку, чтобы больше времени проводить с семьей
Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп написал, что исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Кевин Макалинан подал в отставку. Об этом американский президент написал в Twitter.
"После многих лет в правительстве Кевин хочет больше времени проводить с семьей и перейти в частный сектор", - написал Трамп.
Президент похвалил Макалинана за выдающуюся работу на посту и.о. министра, отметив, что они вместе работали над вопросом контроля за границей.
Также Трамп пообещал в скором времени назвать имя нового и.о. главы ведомства, отметив, что на эту должность есть много "замечательных кандидатов".
Скриншот:Twitter/Donald J. Trump
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