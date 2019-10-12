В выходные дни 12, 13 и 14 октября из-за ремонта Шулявского моста будет перекрыто движение на Проспекте победы. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В эти выходные строители установят новый прогон моста - сооружение, весом 400 тонн, размером 36 на 30 метров. Для монтажа сооружения полностью перекроют движение по проспекту Победы на пересечении с улицей Вадима Гетьмана. Запрет движения всех видов транспорта будет действовать с 00:05 13 октября (воскресенье) в 22:00 14 октября (понедельник)", - говорится в сообщении, на официальном сайте КГГАв пятницу вечером.

Фото: пресс-служба КГГА

Ранее "Страна" сообщала, что опубликована схема объезда перекрытого участка, где ремонтируют Шулявский мост.

Также мы рассказывали, что Кличко увеличил стоимость реконструкции Шулявского моста до миллиарда.