В пятницу, 11 октября, закончился очередной раунд китайско-американских переговоров по торговле. Заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ рассказал, что на переговорах был достигнут существенный прогресс по обсуждавшимся вопросам. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на агентство "Синьхуа".

"На основе важного консенсуса глав двух государств стороны провели откровенное, эффективное и конструктивное обсуждение торгово-экономических проблем, представляющих взаимный интерес. Они достигли существенного прогресса в таких областях, как сельское хозяйство, защита интеллектуальной собственности, обменные курсы валют, финансовые услуги, расширение торгового сотрудничества, передача технологий, урегулирование споров", - заявил Лю Хэ на встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Китайский вице-премьер также сказал, что "стороны договорились о последующих консультациях и совместной работе в направлении достижения окончательного соглашения".

Лю Хе передал Трампу устное послание председателя КНР Си Цзиньпина, в котором отмечалось, что в ходе китайско-американских торговых переговоров последнее время "была проявлена добрая воля, это приветствовали как народы двух стран, так и международное сообщество", говорится в сообщении.

"Это очень значительная сделка, которая считается первым этапом (урегулирования разногласий по торговле - Ред.)", - заявил он в Белом доме.

По сообщениям мировых СМИ, которые позднее подтвердил министр финансов США Стивен Мнучин, американская сторона согласилась отказаться от повышения пошлин на китайские товары стоимостью $250 млрд с 25% до 30%, которое было запланировано на ближайший вторник, 15 октября. В обмен на это Китай, на первой фазе реализации договоренностей в частности, согласился покупать у США больше сельхозпродукции.

По словам Трампа "вторая фаза стартует практически сразу".

Ранее американские СМИ сообщали, что США и Китай согласовали "промежуточное" соглашение, которое позволит сторонам приостановить торговую войну и работать над более масштабным соглашением по спорным вопросам, касающимся торговли.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп узнал, какие гигантские выплаты получил сын Джо Байдена в Украине и Китае.

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