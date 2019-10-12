За сутки украинские позиции на Донбассе обстреляли 12 раз
11 октября, вооруженные формирования 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил....В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 2 обстрела позиций",- говорится в сообщении.
Пресс-центр добавляет, что вследствие вражеских обстрелов ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не пострадал.
С начала суток 12 августа боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК".
Скриншот: Facebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
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