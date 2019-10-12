11 октября, вооруженные формирования 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил....В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 2 обстрела позиций",- говорится в сообщении.

Пресс-центр добавляет, что вследствие вражеских обстрелов ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не пострадал.

С начала суток 12 августа боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК".

Скриншот: Facebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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