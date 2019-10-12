Как обещал президент Владимир Зеленский на недавней пресс-конференции - до 1 ноября начнутся посадки.

И они таки начинаются. Правда не с тех, кого все ожидали увидеть за решеткой. Вместо Петра Порошенко, против которого расследуется более десятка уголовных дел, Генпрокуратура вызвала для вручения подозрения адвоката Елену Лукаш, которая до 2014 года была министром юстиции.

Лукаш сегодня - известный юрист и блогер. В числе прочих она приближала победу Зеленского на выборах, критикуя его главного конкурента - Петр Порошенко. Елена (в том числе и на "Стране") рассказывала, как работает "Сетка" - система скупки голосов, которую развернули по всей стране люди экс-президента.

В последнее время блогерша часто критикует и новую власть.

История с Лукаш восходит к временам, когда дела заводили на бывших регионалов, чтобы оставить в силе санкции ЕС против них. Однако с экс-министра их давно сняли, а дело в Украине заглохло. И получило второе дыхание лишь при новом "зеленом" генпрокуроре - Руслане Рябошапке. Который в целом отметился довольно странными начинаниями.

Именно под его руководством генпрокуратура начала снова сливать дело того же радикала Стерненко, зарезавшего человека в Одессе.

От нового генпрокурора ждали посадок топ-коррупционеров, которые потеряли власть вместе с Порошенко. Однако пока нет никаких признаков движения в этом направлении. Стоит даже скандальное "дело Свинарчука", в котором установлены все детали еще весной.

Того же Пашинского посадили, по большому счету, стараниями Андрея Портнова, а не генпрокурора.

И в центре всей этой истории стоит новый генпрокурор. "Страна" собрала все скандалы, связанные с Русланом Рябошапкой на своем последнем посту и раньше.

Подозрение Елене Лукаш

Экс-министра юстиции Украины вчера вызвали в Генпрокуратуру. Там ей хотят вручить уточненное подозрение - по делу которое было заведено против нее еще в 2015 году.

Об этом сообщила сама Лукаш в Facebook. Явиться в ГПУ ей нужно 17 октября.

Дело известного адвоката касается якобы похищенных средств, которые Кабмин Азарова выделял на евроинтеграцию. Его завели еще в 2015 году, но до суда обвинение еще не дошло. Сама Лукаш считает дело сфабрикованным.

"Да-да. Пришло время ответить за "похищенные средства на исследования по евроинтеграции". По всей строгости закона и со всеми неизвестными мне "соучастниками". Как я такое люблю! Какой сильный ход, мсье Рябошапка!" - написала Лукаш.

Она напомнила, что изначально подозрение ей составили 28 мая 2015 года. Но о нем уведомили не саму Лукаш или ее защиту. ГПУ направило его Верховному представителю ЕС Могерини с отметкой "конфиденциально".

"Так появилась моя "конфиденциальная пидозра". Для того, чтоб ЕС не снимал с меня придуманные для унижения и расправы санкции. Потом была "блестящая операция" по моему задержанию, немного тюрьмы, залог и масса выигранных у ГПУ и ее функционеров судов... Шли годы. Имущества в ЕС никто не нашел. Санкции были сняты. Дело пылилось на полках, переезжая то в САП, то в НАБУ, то в опять в ГПУ….. Но закрывать его боялись все причастные", - написала Елена Лукаш.

По ее словам, экс-генпрокурору Юрию Луценко пришлось публично заявить, что у Генеральной прокуратуры недостаточно доказательств для предъявления ей обвинения.

"Короче. Искали и ловили меня с 2014 года при Махницком, Яреме, Шокине, Севруке, Луценко, но нашли при Рябошапке. Ну и славно. Весна таки пришла. До встречи, новая команда", - добавила Лукаш.

Также она отметила, что являться в Генпрокуратуру и говорить она намерена даже чаще, чем в ГПУ хотели бы.

Позже в комментарии журналистам Лукаш сказала, что "пидозру" ей могли подписать только генпрокурор или его заместители - таковы правила объявления подозрений адвокатам. То есть это не могло быть "эксцессом исполнителя", а координировалось напрямую из офиса Рябошапки.

По тому же делу Елены Лукаш в Генпрокуратуру вызвали еще одного адвоката - Юрия Иващенко.

"Сегодня управление ГПУ Горбатюка пригласило и меня тоже для вручения уточненного подозрения по старому забытому делу 2014 года. Напомню, это дело, которое Горбатюк состряпал исключительно для подтверждения оснований для включения Елены Лукаш в санкционный список Советом Европейского Союза в марте 2014 года. Тогда Совет ЕС потребовал от ГПУ подтверждения обоснованности обвинений Елены, как бывшего министра юстиции", - написал Иващенко.

Также адвокат отметил, что Совет ЕС представил ему полный доступ к материалам ГПУ, в котором оказались поддельные документы и ложь.

"На наши неоднократные обращения Совет ЕС предоставил нам полный доступ ко всем материалам, которые им направляла ГПУ. А там оказались откровенно подделанные документы, придуманные события, откровенное вранье. Тогда Совет ЕС затребовал пояснений от ГПУ по всем этим фактам. Мы предоставили со своей стороны решения судов, которые признали факты подделки. ГПУ так и не смогла ничего пояснить по вопиющим фактам обмана совета ЕС. В итоге санкции в отношении Елены Лукаш были отменены самим Советом ЕС еще в начале 2018 года. Само уголовное дело, начатое в 2014 году, было инициировано исключительно для того, что бы на него можно было ссылаться в письмах Совету ЕС", - пишет Иващенко.

По его словам, за 2015-2016 годы 15 человек получили подозрения, чтобы показать видимость того, что дело все же расследуется.

"Суть обвинений вообще смехотворны – Горбатюку не нравится содержание аналитических работ по вопросам Евроинтеграции. Он оказался великим специалистом по вопросам Евроинтеграции. Такие работы заказывались Минюстом каждый год с 2005 по 2013 год. Они размещались всегда для бесплатного открытого доступа и использования всеми – от школьника и студента вуза до любого чиновника. Для этого государство выделяло Минюсту деньги. Все достаточно банально и просто", - отмечает адвокат.

"В 2015 году с момента начала работы НАБУ у Горбатюка забрали в новосозданный орган все более менее перспективные и не надуманные дела. Оставили заказной мусор и откровенно пустые дела. ГПУ еще в декабре 2015 года направило наше дело в САП и НАБУ, но оно было сразу возвращено назад как мусор, так как не имело никакой судебной перспективы. Тем более что САП проиграло в Соломенском районном суде Киева тогда свое первое дело именно получив отказ в продлении обязанностей Елене Лукаш.

С тех пор уголовное дело на протяжении 2016-2019 годов несколько раз передавалось из САП в ГПУ и назад. Никто не хотел заниматься мусором и позориться", - говорится в посте.

Как он отмечает, на протяжении 2017-2019 годов генпрокурор и его заместители отказывались подписывать что-либо по данному делу, ссылаясь на отсутствие доказательств, однако закрывать его все равно не стали.

"Нюанс в том, что Горбатюку, по сути, подчиняются как следователи, так прокуроры его управления. Это нонсенс и такого быть не может в принципе. Ведь те, кто должен контролировать следователей ….. подчинены в итоге начальнику следователя. Это бред. Рука руку моет и покрывает. Отсюда ответ почему Горбатюк и его управление ничего не могут довести до ума – потому что все подчинено воле, амбициям и тупости одного человека. И не доведут до конца ничего и никогда", - пишет Иващенко.

"Обещаю Горбатюку и Ко, в суде какой бы суд не выбрали, вам преподнесем такой урок, что мало не покажется. ГПУ публично будет унижено и публично уличено в прямой фальсификации дела. Обещаю, ибо я и другие знаем, что дело выдумано. Мы не дадим сокрыть эти факты. Клетчатых пледиков и скорых не будет. Не надейтесь. Только бой. Единственное что Вам останется – это нас просто убить", - подытожил он.

Также по "делу Лукаш" 17 окрября вызывают юриста Таисию Белоцкую.

"Суть дела в том, что якобы экс-министр юстиции Лукаш, вместе с Таисией Белоцкой вошли в преступный сговор еще с 10 фигурантами и завладели 2,5 млн грн, выделенных на исследования по имплементации норм украинского законодательства к нормам законодательства ЕС, а исследования никакого не было", - написал супруг Белоцкой Владислав.

Он с иронией отметил, что сегодня исследование, которого якобы "не было", опубликовано на сайте нового Минюста. А Минагро и другие учреждения используют его в своей работе. Более того: многие законы, которые в исследовании предлагалось принять, действительно был приняты в 2014-2019 годах. В доказательство Белоцкий привел несколько сканов, в которых упоминается исследование.

Слив дела Стерненко

Однако странные веяния в Генпрокуратуре начались не с дела Лукаш-Иващенко. А с того, что лично Руслан Рябошапка вывел из-под удара праворадикала Сергея Стерненко. В мае 2018 года тот зарезал прохожего в Одессе.

Причем Рябошапка "отмазал" Стерненко по той же схеме, как и его предшественник Юрий Луценко. Напомним вкратце, как это было.

После убийства в Одессе дело из местной полиции срочно забрали в Киев. Оно попало в Генпрокуратуру, и заместитель Луценко Анжела Стрижевская направила этот явный криминал в СБУ, где он и пролежал до нынешнего мая.

Формальной причиной стала якобы причастность местной полиции к нападениям на "активистов". То есть бытовое убийство подшили к политическому делу и таким образом смогли поменять подследственность.

Конечно, все это было юридической инсинуацией. Никаких данных о том, что убитый Иван Кузнецов охотился на Стерненко по заказу некой "третьей силы" или полиции нет. Жертва праворадикала вообще не имела отношения к уголовному миру. Да и экспертиза говорила о том, что Стерненко сначала убил Кузнецова, а потом порезал тем же ножом себе руку, чтобы отвести подозрение.

Тем не менее предыдущая власть похоронила дело в СБУ, с которой, кстати, сотрудничал Стерненко. То есть спецслужба имела мотив его покрывать.

После поражения Порошенко на выборах команда юриста Андрея Портнова добилась в суде, чтобы дело снова передали в полицию. Которая на конец лета подготовила "пидозру" радикалу ("Страна" публиковала ее полный текст). В ней указывалось: он умышленно убил одного прохожего и ранил второго.

Однако дело снова застряло на уровне генпрокуратуры - когда ее уже возглавлял Рябошапка. Появилась информация, что именно он блокирует "пидозру". И даже встречался со Стерненко.

В начале октября все эти слухи Рябошапка подтвердил официально. И заявил, что передал дело Стерненко в СБУ. С той же мотивацией, что была и у Луценко: расследовать мифическое дело о "нападениях на активистов".

История получилась громкой. Но когда вопрос об этом задали президенту во время пресс-марафона, он заявил, что не в курсе процессуальных деталей. Хотя и признал, что Стерненко убил человека.

"Страна" уже разбиралась, зачем власть руками Рябошапки выводит Стерненко из-под удара. Одна из версий - за радикала замолвили словечко в посольстве США, к которому неравнодушен и Рябошапка.

Назначение замом "убийцы Манафорта"

По этой же линии есть вопросы и к заместителям генпрокурора.

В октябре Рябошапка сделал своим замом Виктора Трепака - экс-замглавы СБУ, который в 2016 году слил в НАБУ компромат на шефа предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта. Что вызвало грандиозный скандал в Америке и стоило Манафорту должности.

Кроме того Трепак еще раньше активно играл против экс-генпрокурора Виктора Шокина. Это происходило в тот момент, когда Шокин, по его собственным словам, расследовал дела против компании "Буризма", где работал сын Джо Байдена - вице-президента США от демократов.

Поэтому назначение Трепака в Генпрокуратуру - не просто пощечина Белому дому. Но и маркер того, что Рябошапка - человек по-прежнему близкий к тусовке грантоедов, которых поддерживают по линии Демократической партии.

Интересно, как это коррелируется с обещанием Зеленского Трампу, что новый генпрокурор "будет на 100% моим человеком" и поэтому расследует коррупцию Байдена в Украине?

Теперь очевидно, что это станет еще одной точкой разногласий между Банковой и Белым домом.

Как Рябошапка Офис президента подставил

В конце августа Руслан Рябошапка - только что утвержденный Верховной Радой генпрокурор - перепостил фейк о том, что в ближайшие часы состоится обмен пленными.

Это вызвало ажиотаж среди СМИ, которые, обманутые официальным статусом Рябошапки, подали эту информацию как факт.

30 августа, сотрудница Верховной Рады Анна Исламова в Facebook написала, что обмен уже происходит. Она прочитала эту информацию на российских телеграм-каналах. Ее репостнул и новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.

Это восприняли как подтверждение информации официальным лицом – и "снежный ком" разросся. Журналисты осадили аэропорты и провели там несколько часов, прежде чем вышло официальное опровержение обмена от Офиса президента.

В итоге Рябошапка даже не извинился за фейк.

Скандал с карточкой "Привата" и фиктивной декларацией

В 2016 году против Руслана Рябошапки было открыто уголовное дело за незаконное обогащение.

Заявитель в прокуратуру Киева - нардеп от БПП Иван Винник - указал, что 30 октября 2015 года на карточку Рябошапки в "Приватбанке" пришли 270 тысяч гривень от "Программы развития ООН в Украине", с назначением платежа – пополнение счета.

Этот скандал возник после того, как Рябошапка, хлопнув дверью, покинул НАПК, заявив, что это ведомство избирательно проверяет декларации чиновников.

Комментируя это дело, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что деньги ПРООН, выделенные на деятельность НАПК, где работал Рябошапка, были разворованы, и агентству пришлось работать в "ужасных условиях".

Сам же Рябошапка ответил, что деньги ему на карту действительно приходили - как официальному эксперту Организации.

"Я был экспертом ПРООН и одновременно экспертом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Поэтому вполне логично, что ПРООН мне выплачивала денежные средства по контрактам. Все официально подписанные контракты", - рассказал тогда Рябошапка "Украинской правде".

НАБУ при этом дела на чиновника не открывало.

19 августа того же 2016 года произошел еще один скандал с Рябошапкой. От его имени кто-то разместил вымышленную декларацию со "сведениями" о якобы получении им 20 млн грн от фиктивной коммерческой фирмы.

Выяснилось, что взлома системы не было, а для размещения декларации был использован тестовый ключ - то есть ее вносил не Рябошапка. Декларация была признана фейковой.

Семья и дома во Франции

Новый генеральный прокурор - очередной украинский политик, который, видимо, не особо связывает себя с Украиной.

Семья Руслана Рябошапки живет во Франции. И, хотя его жена Олеся Бартовщук, имеет украинский паспорт, трое сыновей генпрокурора - французские граждане.

Также семья генпрокурора владеет домом и земельным участком в этой европейской стране. И то, и другое было куплено в конце 2016 года - то есть когда Рябошапка работал членом НАПК.

Дом обошелся семье будущего генпрокурора в 12 миллионов гривен. Интересно, что при этом в биографии Рябошапки нет упоминаний о занятии бизнесом - он работал в основном на западные гранты и в правительстве.