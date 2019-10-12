Первый из трех выходных в Украине будет теплым и солнечным - во всех областях будет настоящее бабье лето, синоптики не предсказывают осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Самыми прохладными станут Чернигов, Сумы, Киев, Харьков, Полтава, Запорожье, Днепр, Житомир и Донбасс - там ожидается +14...+17 градусов, без осадков.

На юге и частично в центре - Кропивницкий, Однсса, Николаев,Херсон и Крым - будет немного теплее - около +17...+19 градусов по Цельсию.

Самым теплым станет запад страны - там температурный столбик поднимется до +21 градуса, а небо будет ясным.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что синоптик рассказала, как борьба Квентина с Лизбет принесет в Украину 23-градусное тепло.

Также мы рассказывали, что 8 октября, завершился безморозный период, который продолжался с 30 марта.