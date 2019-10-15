Лауреат Нобелевской премии по физики обещает найти внеземную жизнь за 30 лет
По мнению эксперта космологии, который во вторник получил Нобелевскую премию по физике, внеземная жизнь существует. При этом ученый уверяет, что сможет ее найти в течение следующих 30 лет, пишет Newsweek.
Как сообщается, выступая в Лондоне, 52-летний Дидье Квелоц отметил, что существуют достаточно существенные шансы найти жизнь за пределами планеты Земля.
"Я не могу поверить в то, что мы единственная живая сущность в целом Вселенной. В ней слишком много планет и слишком много звезд, а также химии. Эта химия могла привести к зарождению жизни и в других местах", - сказал нобелевский лауреат.
Как он считает, в ближайшие 30 лет человечество построит более продвинутые технологии, которые смогут лучше фиксировать признаки биологической активности в далеких мирах. Квелоц сейчас работает в Кембриджском университете в Великобритании.
В этом году ему присудили Нобелевскую премию за открытия первой планеты за пределами нашей Солнечной системы.
Это произошло почти четверть века назад. Собственно, в 1995 году Квелоц вместе с ученым Майклом Майором обнаружили экзопланету 51 Pegasi b величиной с Юпитер, которая вращалась вокруг звезды за 50 световых лет от Земли.
С того времени человечество обнаружило в космосе свыше 4 тысяч планет.
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