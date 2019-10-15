По мнению эксперта космологии, который во вторник получил Нобелевскую премию по физике, внеземная жизнь существует. При этом ученый уверяет, что сможет ее найти в течение следующих 30 лет, пишет Newsweek.

Как сообщается, выступая в Лондоне, 52-летний Дидье Квелоц отметил, что существуют достаточно существенные шансы найти жизнь за пределами планеты Земля.

"Я не могу поверить в то, что мы единственная живая сущность в целом Вселенной. В ней слишком много планет и слишком много звезд, а также химии. Эта химия могла привести к зарождению жизни и в других местах", - сказал нобелевский лауреат.

Как он считает, в ближайшие 30 лет человечество построит более продвинутые технологии, которые смогут лучше фиксировать признаки биологической активности в далеких мирах. Квелоц сейчас работает в Кембриджском университете в Великобритании.

В этом году ему присудили Нобелевскую премию за открытия первой планеты за пределами нашей Солнечной системы.

Это произошло почти четверть века назад. Собственно, в 1995 году Квелоц вместе с ученым Майклом Майором обнаружили экзопланету 51 Pegasi b величиной с Юпитер, которая вращалась вокруг звезды за 50 световых лет от Земли.

С того времени человечество обнаружило в космосе свыше 4 тысяч планет.

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