Ученые из Центра исследований динамики биологических систем Riken в Японии при помощи новой методики смогли поддерживать ткани мертвого мозга мыши живыми и функционирующими на протяжении почти месяца.

Результаты опубликованы в журнале Analytical Sciences, передает Naked Science.

Во время эксперимента ученые использовали специальное микрофлюидное устройство, которое помогло увлажнить и предотвратить высыхание тканей, эксплантированных из мозга мыши, но при этом поддерживать увлажнение на оптимальном уровне.

Ученые доказали, что ткани не нужно оставаться постоянно погруженной в жидкость - она могла получать питательные вещества из влажной среды.

Как показали результаты исследования, ткани мозга могут оставаться живыми в течение более чем 25 дней после смерти организма. На 25-й день они сохранили приблизительно 97 процентов первоначальной активности, отметили ученые.

При этом контрольный образец потерял активность через 10 дней. "Этот метод можно использовать не только для эксплантации тканей животных. Кроме того, это улучшит исследования в области органогенеза", - рассказал Ота.

Ранее сообщалось, что Нобелевскую премию по химии в 2019 году присудили троим ученым за изобретение литий-ионных батарей.

Также мы писали о том, что ученые выяснили, почему дельфины становятся устойчивы к антибиотикам, не принимая их.