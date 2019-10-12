Адвокат Юрий Иващенко, который защищает интересы главреда "Страны" Игоря Гужвы заявил, что также был вызван для получения уточненного подозрения по делу экс-министра юстиции Елены Лукаш. Об этом Иващенко сообщил на своей странцие в Facebook.

"Сегодня управление ГПУ Горбатюка пригласило и меня тоже для вручения уточненного подозрения по старому забытому делу 2014 года. Напомню, это дело, которое Горбатюк состряпал исключительно для подтверждения оснований для включения Елены Лукаш в санкционный список Советом Европейского Союза в марте 2014 года. Тогда Совет ЕС потребовал от ГПУ подтверждения обоснованности обвинений Елены, как бывшего министра юстиции", - написал Иващенко.

Также адвокат отметил, что Совет ЕС представил ему полный доступ к материалам ГПУ, в котором оказались поддельные документы и ложь.

"На наши неоднократные обращения Совет ЕС предоставил нам полный доступ ко всем материалам, которые им направляла ГПУ. А там оказались откровенно подделанные документы, придуманные события, откровенное вранье. Тогда Совет ЕС затребовал пояснений от ГПУ по всем этим фактам. Мы предоставили со своей стороны решения судов, которые признали факты подделки. ГПУ так и не смогла ничего пояснить по вопиющим фактам обмана совета ЕС. В итоге санкции в отношении Елены Лукаш были отменены самим Советом ЕС еще в начале 2018 года. Само уголовное дело, начатое в 2014 году, было инициировано исключительно для того, что бы на него можно было ссылаться в письмах Совету ЕС", - пишет Иващенко.

По его словам, за 2015-2016 годы 15 человек получили подозрения, чтобы показать видимость того, что дело все же расследуется.

"Суть обвинений вообще смехотворны – Горбатюку не нравится содержание аналитических работ по вопросам Евроинтеграции. Он оказался великим специалистом по вопросам Евроинтеграции. Такие работы заказывались Минюстом каждый год с 2005 по 2013 год. Они размещались всегда для бесплатного открытого доступа и использования всеми – от школьника и студента вуза до любого чиновника. Для этого государство выделяло Минюсту деньги. Все достаточно банально и просто", - отмечает адвокат.

"В 2015 году с момента начала работы НАБУ у Горбатюка забрали в новосозданный орган все более менее перспективные и не надуманные дела. Оставили заказной мусор и откровенно пустые дела. ГПУ еще в декабре 2015 года направило наше дело в САП и НАБУ, но оно было сразу возвращено назад как мусор, так как не имело никакой судебной перспективы. Тем более что САП проиграло в Соломенском районном суде Киева тогда свое первое дело именно получив отказ в продлении обязанностей Елене Лукаш.

С тех пор уголовное дело на протяжении 2016-2019 годов несколько раз передавалось из САП в ГПУ и назад. Никто не хотел заниматься мусором и позориться", - говорится в посте.

Как от отмечает, на протяжении 2017-2019 годов генпрокурор и его заместители отказывались подписывать что-либо по данному делу, ссылаясь на отсутствие доказательств, однако закрывать его все равно не стали.

"Нюанс в том, что Горбатюку, по сути, подчиняются как следователи, так прокуроры его управления. Это нонсенс и такого быть не может в принципе. Ведь те, кто должен контролировать следователей ….. подчинены в итоге начальнику следователя. Это бред. Рука руку моет и покрывает. Отсюда ответ почему Горбатюк и его управление ничего не могут довести до ума – потому что все подчинено воле, амбициям и тупости одного человека. И не доведут до конца ничего и никогда", - пишет Иващенко.

"Обещаю Горбатюку и Ко, в суде какой бы суд не выбрали, вам преподнесем такой урок, что мало не покажется. ГПУ публично будет унижено и публично уличено в прямой фальсификации дела. Обещаю, ибо я и другие знаем, что дело выдумано. Мы не дадим сокрыть эти факты. Клетчатых пледиков и скорых не будет. Не надейтесь. Только бой. Единственное что Вам останется – это нас просто убить", - подытожил он.

Фото Facebook/Юра Иващенко

Скриншот: Facebook/Юра Иващенко

Напомним, сегодня стало известно, что экс-министра юстиции Украины Елену Лукаш вызывают в Генпрокуратуру, чтобы вручить ей уточненное подозрению, по делу которое было заведено против нее еще в 2015 году.

Тажке мы писали, что юрист Андрей Портнов обвинил генерального прокурора Украины Руслана Рябошапку в том, что под его руководством прокуратура "развалилась", а дела предыдущего режима были прекращены.