Украинец Олег Верняев выиграл бронзу на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте. 26-летний имнаст из Донецка занял третье место в многоборье, передает НОК Украины.

Олег Верняев, фото - twitter.com/OlympicUA

По сумме шести дисциплин Олег Верняев набрал 86,973 балла.

Отметим, что Верняев был лучшим в упражнениях на параллельных брусьях и показал третий результат в опорном прыжке.

Это первая в карьере Верняева медаль чемпионата мира в многоборье, а также первая награда в этой дисциплине в истории Украины вообще.

Ранее сообщалось, что в начале прошлого года Верняев перенес операцию в Германии.

Еще отметим, что на ЧЕ-2019 по спортивной гимнастике Петр Пахнюк принес Украине единственную медаль.