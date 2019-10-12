Украинского актера Юрия Марка, который проживает и работает в Польше последние несколько лет, жестоко избил и пытался задушить работодатель, который не хотел расплачиваться с украинцем за выполненную работу.

Об этом сообщил сам пострадавший на своей странице в Facebook в пятницу, 10 октября.

Фото: Facebook/Юрій Марк

"Руководитель локации в день увольнения по соглашению сторон еще три недели назад, не выплатил расчет и сказал прийти 10 октября в 22.00 за деньгами. Учитывая, что я иностранец пытался меня обмануть на деньги, а когда понял, что не удается, начал угрожать и душить. Это заставило меня вызвать полицию. До приезда полиции руководитель пиццерии всеми способами провоцировал меня, и не сдержавшись нанес удар в лицо", - пишет Марк.

По его словам, прибывшая на вызов полиция вела себя странно и не хотела замечать нанесенные украинцу побои, а также смотреть записи видеокамер.

"Странным было и поведение полицейских, они совсем не хотели видеть, что все мое лицо в крови, не просмотрели записи видеокамер, единственное, что вызвали скорую. ( спасибо и на том ). Убежден, что если бы я себя защищал и был хоть один синяк на руководителю пиццерии, я бы уже сегодня был депортирован", - отмечает актер.

Мужчина отмечает, что не понимает, как подобное могло произойти "в европейской Польше".

Скриншот: Facebook/Юрій Марк

Ранее сообщалось, что в Польше увеличилось число случаев дискриминации и вражды к украинцам.

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