Полицейские показали проблемные участки трассы на подъездах к Киеву.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Так, полицейские, в пределах месяца безопасности дорожного движения, объезжают все аварийные участки и ищут способ предотвратить аварии. Они рассказали, как не попасть в опасных местах в аварию, и где необходимо быть особенно внимательными.

В частности, полицейские дежурят возле перекрестка в Чабанах, где с начала года случилось уже 78 аварии с тремя летальными исходами.

Ранее "Страна" рассказывала, что в страшном ДТП в селе под Киевом погибли две сестры, переходившие дорогу.

Еще мы рассказывали, как в Киеве Ford протаранил "скорую" на перекрестке. Фото ДТП и видео столкновения.