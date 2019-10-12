Полицейские показали проблемные участки дороги при въезде в Киев. Видео
Полицейские показали проблемные участки трассы на подъездах к Киеву.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Так, полицейские, в пределах месяца безопасности дорожного движения, объезжают все аварийные участки и ищут способ предотвратить аварии. Они рассказали, как не попасть в опасных местах в аварию, и где необходимо быть особенно внимательными.
В частности, полицейские дежурят возле перекрестка в Чабанах, где с начала года случилось уже 78 аварии с тремя летальными исходами.
Ранее "Страна" рассказывала, что в страшном ДТП в селе под Киевом погибли две сестры, переходившие дорогу.
Еще мы рассказывали, как в Киеве Ford протаранил "скорую" на перекрестке. Фото ДТП и видео столкновения.
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