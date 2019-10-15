15 октября НБУ оставил курс доллара на уровне 24,53 грн, не изменив его по сравнению с предыдущим банковским днем. В обменках доллар утром покупают за 24,77 грн, продают за 24,83 грн. Межбанк откроется с 10:00. В банках с утра доллар покупают от 24 до 24,6 грн, продавали - от 24,7 до 25,05 грн.

"Страна" следит за тем, что сегодня происходит с курсом доллара на межбанке, в банках и обменках. Материал обновляется в течение дня.

Курс доллара 15 октября

Курс НБУ сегодня - 24,53 грн, то есть доллар остался на прежнем уровне и никак не изменился по сравнению с показателями прошлой недели.

Торги на межбанке, которые влияют на курсы в банках и обменках, откроются в 10:00. В пятницу межбанк закрылся с котировками 24,64 грн покупка и 24,68 грн продажа.

В обменках по состоянию на 08:00 средняя покупка 24,77 грн, средняя продажа - 24,83 грн.

Фото: minfin.com.ua

В банках курс доллара с утра был такой: покупка от 24 до 24,6 грн, продажа - от 24,7 до 25,05 грн.

Прогнозы

Аналитики Forex club прогнозируют, что курс гривны в октябре будет колебаться в диапазоне 24-25 грн за доллар. Гривну также поддержит высокое предложение иностранной валюты, связанное с притоком иностранных портфельных инвестиций и денежных переводов украинцев из-за рубежа.

Если нерезиденты начнут придерживать продажу иностранной валюты, дисбаланс рынка приведет к возврату курса гривны в диапазон 25–26 грн за доллар. Эксперты отмечают, что позиции гривны усиливают также позитивные ожидания по деэскалации военного конфликта на Донбассе, открытию рынка земли, большой приватизации и эффективной антикоррупционной политики.

Аналитики инвестбанка Morgan Stanley ожидают, что к концу 2019 года курс гривны снизится до 26,5 гривен за доллар. Эксперты агентства S&P на конец 2019 года ожидают курс 27 гривны за доллар. На конец 2020 года S&P ожидает 27,5 гривны за доллар, 2021 - 28 гривны за доллар, а 2022-го - 28,5 гривны за доллар.

В проекте госбюджета на 2020 год, который Кабмин внес в Раду, расчеты осуществлялись с прогнозируемым курсом на конец года - 28,2 грн/доллар.