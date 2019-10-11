Женщина, которая имеет инвалидность первой группы, в 51 год стала жертвой своего знакомого, который на три года старше ее.

Об этом информирует полиция Киевской области.

Злоумышленник пригласил ее к себе в гости, поскольку женщина дружила с его сожительницей.

Подруги в момент визита в квартире не было, а мужчина закрыл дверь на ключ. Три дня он удерживал свою жертву против ее воли, совершал в отношении нее действия сексуального характера применяя физическое насилие.

Когда подруга вернулась домой, увидела избитую женщину и сразу сообщила в полицию.

Правоохранители задержали насильника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, он находится в изоляторе временного содержания. Из квартиры полицейские изъяли вещи потерпевшей, в качестве вещественных доказательств.

Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений предусмотренных ч. 1 ст. 152 (Изнасилование), ст. 153 (Сексуальное насилие совершенное неестественным способом) и ч. 1 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Дело направили в прокуратуру.

Пострадавшая сейчас находится в больнице, у нее перелом плечевой кости, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки.

Ранее сообщалось, что из колонии во Львовской области сбежали насильник и наркоторговец. Они могли приехать на такси в Киев.

Также мы писали, как в Константиновке полиция поймала 39-летнего молдованина, который изнасиловал и убил 14-летнюю девочку.