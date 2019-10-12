Масштабы сухопутной военной операции, которую Турция проводит против курдов на севере Сирии, пока сравнительно не велики.

Об этом заявил в пятницу председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли, передает Интерфакс.

"Операция сравнительно небольшая в том, что касается задействованных сухопутных сил", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

По словам Милли, количество бойцов турецкой армии, которые участвуют в боестолкновениях, составляет лишь несколько сотен. Их поддерживают еще несколько тысяч сирийских военизированных формирований.

Американский военачальник напомнил, что Турция в ходе операции достаточно активно наносит авиаудары и применяет артиллерию. В ряде случаев турецкие военные обстреливают позиции противника из танков.

Напомним, Турция начала операцию на северо-востоке Сирии в среду. Основной задачей является борьба против курдских ополченцев в приграничных районах.

Ранее сообщалось, что войска Турции третий день атакуют курдов и взяли под контроль семь поселков в Сирии.