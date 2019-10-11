В США возник скандал из-за усыновления украинки, чей рост не соответствует биологическому возрасту девочки.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Девушка имеет врожденную проблему с костями, поэтому высотой едва дотягивает до одного метра. Семья уверена, свой недуг Наталья использует в аферах, выдавая себя за ребенка", - говорится в материале.

На самом деле ребенку 16 лет. Как рассказал биологическая мать, когда девочка родилась, она с мужем разошлась. А когда врачи сказали, что девочка родилась инвалидом, женщина в отчаянии написала отказ.

Однако девочку 9 лет назад усыновили во Флориде, где она прятала ножи, вливала химикаты в кофе приемных родителей и угрожала их убить.

Эта семья стала второй приемной в жизни девочки, от которой отказалась не только родная мать в Николаеве, но и первая семья в США.

Из-за отказа второй приемной семьи от девочки разгорелся судебный скандал. Наталья сейчас нашла уже третью семью, но ее зовет обратно в Украину родная мать, которая нашла мужа и родила девочке братьев и сестер.

Ранее "Страна" сообщала, что Анджелина Джоли может усыновить седьмого ребенка.

Еще мы писали, что в Украине изменили правила усыновления детей как гражданами страны, так и иностранцами.