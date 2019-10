Специалисты NASA прервали трансляцию выхода американских космонавтов в открытый космос, для того, чтобы сообщить о смерти легендарного советского космонавта Алексея Леонова. Прямой эфир транслируется на YouTube-канале агентства.

"Мы опечалены кончиной легендарного космонавта Алексея Леонова, который стал первым человеком в истории, вышедшим в открытый космос 18 марта 1965 года. Его путешествие сделало возможной деятельность человека за пределами космического корабля и, соответственно, функционирование Международной космической станции", — говорится в сообщении.

We’re saddened by the loss of legendary @roscosmos cosmonaut Alexei Leonov who became the first human to walk in space on March 18, 1965. His venture into the vacuum of space began the history of extravehicular activity that makes today’s @Space_Station maintenance possible. pic.twitter.com/8EavxJd5R1