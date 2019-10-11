Специалисты NASA прервали трансляцию выхода американских космонавтов в открытый космос, для того, чтобы сообщить о смерти легендарного советского космонавта Алексея Леонова. Прямой эфир транслируется на YouTube-канале агентства.

"Мы опечалены кончиной легендарного космонавта Алексея Леонова, который стал первым человеком в истории, вышедшим в открытый космос 18 марта 1965 года. Его путешествие сделало возможной деятельность человека за пределами космического корабля и, соответственно, функционирование Международной космической станции", — говорится в сообщении.

Отметим, что "Роскосмос" в память о Леонове окрасил цвет сайта в траурные цвета, а также сменил свои логотипы в соцсетях.

Видео: YouTube/NASA

Летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Алексей Леонов умер в Москве в возрасте 85 лет. Он был 11-м космонавтом в мире и первым человеком, совершившим выход в открытый космос. Прощание и похороны пройдут во вторник, 15 октября, в 11:00 на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

Ранее сообщалось, что d NASA показали, как "черная дыра" разрывает и заглатывает звезду.

 

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