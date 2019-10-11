Британская полиция рассматривает совершенное утром в пятницу нападение на людей в одном из торговых центров города Манчестер как террористическую атаку.

Об этом сообщает DW.

"Полиция задержала 40-летнего подозреваемого в нападении. Впоследствии ему сообщили о подозрении в терроризме и арестовали", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате атаки ножевые ранения получили четыре человека. Троих из них - двух женщин и мужчину - доставили с ножевыми ранениями в больницы. Еще одной потерпевшей оказали помощь на месте.

В то же время, издание Manchester Evening News информирует, что одна из жертв нападения тяжело ранена.

О мотивах преступника пока не известно. Дело расследует антитеррористический отдел полиции.

Как сообщалось, в Манчестере в пятницу утром по местному времени вооруженный длинным ножом мужчина напал на посетителей торгового центра Arndale. Сначала ему противостояли два невооруженных полицейских, но нападающий преследовал их после того, как те вызвали подмогу.

Напомним, недавно в Японии неизвестный, вооруженный двумя ножами, напал на группу детей.

Еще мы писали, как в Лондоне мужчина устроил резню ножом.