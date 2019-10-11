В Харькове проходит матч Украина - Литва в рамках отбора на Евро-2020. Игра началась в 21:45 по киевскому времени 11 октября.

"Страна" ведет онлайн Украина - Литва в режиме реального времени.

В первом тайме подопечные Андрея Шевченко отправили мяч в ворота соперника.

На 29-й минуте встречи Руслан Малиновский открыл счет, сыграв в стеночку с Джуниором Мораесом. Получив мяч от лучшего бомбардира чемпионата Украины, который отпасовал полузащитнику итальянской "Аталанты" пяткой, Малиновский точно пробил низом под не успевшего сгруппироваться вратаря сборной Литвы.

Фото: Сборная Украины по футболу

Напомним, что онлайн-трансляция матча Украина - Литва 11 октября доступна на каналах Футбол 1 и ТРК Украина.

Как сообщала "Страна", 14 октября сборная Украины сыграет со сборной Португалии в рамках отбора на Евро-2020. Игра состоится в Киеве.