В одном из супермаркетов столицы в отделе овощей произошла драка, во время которой мужчина начал издеваться над африканцем. Иностранца ударили и заставили есть банан, снимая происходящее на телефон. Соответствующее видео опубликовал на своей странице пользователь Владимир Сивоконь.

"Украина, наши дни, супермаркет АТБ... Слов нет, реально стыдно жить с такими недолюдьми в одной стране!" - подписал видео Сивоконь.

Как видно на записи, которую сделал сам хулиган, он бьет африканца и заставляет его есть банан. При этом слышно, как люди в магазине заступаются за иностранца, требуя, чтобы мужчина прекратил издевательство.

Видео: Facebook/Volodymyr Syvokon

Ранее сообщалось, что в Киеве пьяные иностранцы решили послушать ночью музыку и остались без окон в авто. Видео.

Также мы писали, что в элитном ресторане в центре столицы киевляне подрались с иностранцами. В ход пошли вилки и ножи.