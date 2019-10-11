Турция продолжает в течение трех дней военную операцию в районах, контролируемых курдами в Северо-Восточной Сирии, вследствие чего уже погибли 11 гражданских и десятки бойцов из курдских формирований.

Об этом сообщает BBC.

"Вследствие дальнейшего турецкого наступления против курдов на северо-востоке Сирии количествоо погибших увеличивается. Уже погибли по меньшей мере 11 мирных жителей и десятки курдских бойцов из вражеского Анкари SDF [...] Подтверждена первая смерть турецкого военного", - говорится в сообщении.

Турецкая сторона заявила по меньшей мере о пяти лицах, в том числе младенце, погибших из-за обстрелов приграничных городов в Турции.

Уже около 64 тысяч местных жителей, по данным Международного комитета спасения, вынуждены были покинуть свои дома. Гражданские арабского и курдского происхождения, которые скрылись с места боевых действий на границе, прибывают в сирийский город Толл Тамр на северо-западе Сирии.

Большая часть региона была вне контроля сирийского правительства вследствие гражданской войны, которая началась в 2011 году. Он контролируется Сирийскими демократическими силами (SDF) с 2015 года.

SDF были ключевыми союзниками США в битве против группировки Исламское государство (ИГИЛ), но Турция рассматривает курдские ополчения как "террористов", которые поддерживают антитюркское восстание.

Турция защищала свое наступление, стремясь создать "безопасную зону", свободную от курдских ополченцев, которая также могла бы разместить сирийских беженцев.

Сейчас под турецким контролем оказались 7 поселков вокруг городов Рас аль-Айн и Тель-Абьяд.

Ранее "Страна" сообщала, что Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по вторжению Турции в Сирию.

Еще мы писали, что Дональд Трамп пригрозил Турции уничтожением ее экономики, если они "будут действовать неправильно".