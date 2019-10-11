Сегодня в Харькове встречались сборные Украины и Литвы в рамках квалификации на Евро 2020. Команда под руководством Андрея Шевченко одержала уверенную победу со счетом 2:0.

Как это было Онлайн-трансляция матча Украина - Литва

Таким образом подопечные Шевы сохранили за собой первое место в группе "В", одержав пятую победу подряд!

Игроки нашей сборной полностью контролировали ход встречи. Литве оставались лишь контратаки, которые забитыми мячами для них не увенчались.

На 29-й минуте матча счет открыл Руслан Малиновский, сыграв в стеночку с Жуниором Мораесом. Лучший бомбардир чемпионата Украины дал пас полузащитнику итальянской "Аталанты" пяткой. Малиновский точно пробил низом под вратаря сборной Литвы, который не успел сгруппироваться.

1 - 0. Первый гол Малиновского:

На 58-й минуте Малиновский оформил дубль, пробив штрафной. Удар был настолько точный и мощный, что вратарь сборной Литвы даже не успел среагировать. Этот мяч стал третьим для Руслана Малиновского в данном отборочном цикле.

2 - 0. Второй гол Малиновского:

Герой матча Украина - Литва Руслан Малиновский. Фото: Сборная Украины по футболу

На харьковском стадионе царила фантастическая атмосфера. Болельщики практически беспрерывно скандировали: "Украина! Украина!"

Следующий матч команда под руководством Шевченко сыграет уже в понедельник, 14 октября. Соперником украинцев будет сборная Португалии, которая победила дома Люксембург 2:0.

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