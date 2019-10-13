Экс-посол США в Украине Мари Йованович во время слушаний в Конгрессе заявила, что глава страны Дональд Трамп оказывал давление на Госдеп, чтобы добиться ее смещения с поста. Об этом сообщает Associated Press.

По словам Йованович, она была неожиданно отозвана в мае 2019 года, а ей сказали, что президент утратил к ней доверие.

Также, как она отметила, "против нее велась целенаправленная кампания" и что Трамп в течение почти года оказывал давление на официальных лиц, чтобы добиться смещения ее с должности. У Associated Press имеется в распоряжении текст заявления Йованович, которое она зачитала в начале слушаний.

"Хотя я понимаю, что я служила по воле президента, я, несмотря на это, не могла поверить в то, что правительство США может принять решение об отзыве посла на основании, насколько мне известно, голословных и ложных заявлений людей с вызывающими вопросы мотивами", - отмечается в ее заявлении.

Йованович выступала в пятницу перед тремя комитетами палаты представителей США: по иностранным делам, разведке и по надзору.

Слушания проходят за закрытыми дверями. Йованович, которую в мае 2019 года отправили в отставку, должна рассказать, как Вашингтон взаимодействовал с Киевом по вопросу о расследовании в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

Напомним, осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшиеся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.