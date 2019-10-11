УЕФА официально решила, встретятся ли Украина и Россия на Евро-2020
Официальный сайт УЕФА опубликовал документ, посвященный процедуре жеребьевки финальной стадии чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Болельщики интересовались вопросом, могут ли встретиться сборные Украины и России. Отметим, что обе команды с огромной вероятностью выходят на Евро-2020.
Итак, согласно решению УЕФА, желто-синие и красно-белые не встретятся на групповом этапе в связи с политической ситуацией.
По идеологическим и политическим причинам не сыграют в группе также сборные в таких парах:
- Армения — Азербайджан
- Босния и Герцеговина — Косово
- Сербия — Косово
- Испания — Гибралтар
Часть матчей Евро-2020 пройдут в Санкт-Петербурге. Однако жеребьевка будет проходить таким образом, что украинская сборная не сыграет в российском городе. Это тоже решение УЕФА.
При этом организация отмечает, что если Украина и Россия выйдут из своих групп, то на стадии плей-офф команды разводить уже не будут и такой матч может состояться.
Онлайн-трансляцию матча Украина - Литва читайте здесь.
Свой следующий матч Украина сыграет со сборной Португалии. Подробнее об этой игре, где ее смотреть, читайте здесь.