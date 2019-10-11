Официальный сайт УЕФА опубликовал документ, посвященный процедуре жеребьевки финальной стадии чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Болельщики интересовались вопросом, могут ли встретиться сборные Украины и России. Отметим, что обе команды с огромной вероятностью выходят на Евро-2020.

Итак, согласно решению УЕФА, желто-синие и красно-белые не встретятся на групповом этапе в связи с политической ситуацией.

По идеологическим и политическим причинам не сыграют в группе также сборные в таких парах:

Армения — Азербайджан

Босния и Герцеговина — Косово

Сербия — Косово

Испания — Гибралтар

Часть матчей Евро-2020 пройдут в Санкт-Петербурге. Однако жеребьевка будет проходить таким образом, что украинская сборная не сыграет в российском городе. Это тоже решение УЕФА.

При этом организация отмечает, что если Украина и Россия выйдут из своих групп, то на стадии плей-офф команды разводить уже не будут и такой матч может состояться.

Онлайн-трансляцию матча Украина - Литва читайте здесь.

Свой следующий матч Украина сыграет со сборной Португалии. Подробнее об этой игре, где ее смотреть, читайте здесь.