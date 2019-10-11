Эксперты идентифицировали личность девятого жильца, погибшего во время ночного пожара в одесской гостинице "Токио-Стар" в ночь на 17 августа.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской облпрокуратуры, передает Укринформ.

"По состоянию на 11 октября завершена экспертиза останков одного из жильцов, погибшего во время пожара в гостинице "Токио-Стар" в ночь на 17 августа. Установлено, что это житель Харькова 1984 года рождения", - отметила пресс-секретарь прокуратуры Инна Верба.

В то же время, по ее словам, эксперты Одесского областного бюро судмедэкспертизы пока официально не установили личность погибшей девочки - продолжается генетическая экспертиза.

Напомним, в ночь на 17 августа в Одессе случился пожар в хостеле Токио Стар, который унес жизни девяти человек, еще 10 жильцов получили ожоги и были госпитализированы.