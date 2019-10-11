В северодонецком городском суде Луганской области приговорили к 7 годам лишения свободы командира разведки 28-го отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Константина Киенко-Романюка и амнистировали четырёх его подчиненных, которые расстреляли подозреваемого в сепаратизме и сожгли его дом в селе Песчаное Луганской области. Об этом говорится в материалах суда, передают Украинские Новости.

Установлено, что 22 сентября 2016 года младший лейтенант Киенко-Романюк, будучи командиром разведывательного взвода, решил побеседовать с жителем села Песчаное около Старобельска, который подозревался в сотрудничестве с боевиками.

Украинские военные думали, что местный житель, зарабатывающий выловом рыбы на Северском Донце, на своей лодке также перевозит диверсионные группы боевиков на подконтрольную Украине территорию, а также, возможно, обучался минно-взрывному делу у сепаратистов.

Вечером 22 сентября командир взвода взял 4 своих подчиненных: Максима Безуса, Алексея Савина, Андрея Тригуба и Тараса Волынца, и на служебном автомобиле отправился к дому предполагаемого сепаратиста на окраине села.

Около дверей дома командир передернул затвор автомата, крикнул, что приехали украинские военные, и потребовал от хозяина выйти из помещения.

По словам обвиняемого, за дверью послышались ругательства и крики в адрес военных и некий металлический звук. Бойцы АТО подумали, что в руках у оппонента оружие, которое он намерен применить, и с целью упреждения командир выпустил автоматную очередь в деревянную дверь, за которой стоял хозяин дома.

Зайдя в помещение военные увидели, что мужчина убит, а в руках у него был топор. Чтоб скрыть преступление бойцы мотопехотного батальона облили дом бензином и сожгли. Из дома она вынесли только тело погибшего и его телевизор. Труп и телевизор военные закопали недалеко от своих позиций в лесу.

Дававший показания в суде дядя убитого сообщил, что его племянник не был сепаратистом, а наоборот, имел проукраинскую позицию и даже подкармливал рыбой украинских военных. По его словам, оговорить племянника перед военными мог другой житель села Песчаное, с которым у него был конфликт из-за рыбной ловли.

Гражданская жена убитого сообщила, что у них есть 6-летняя дочь, но они проживали отдельно в доме ее матери. Она также отрицает, что ее муж имел какие-либо контакты с террористами.

Все обвиняемые военные признали свою вину в преступлении. Командира судили отдельно от его 4 подчиненных. В ноябре 2018 года его подчиненных суд приговорил к 5 годам тюрьмы, но амнистировал как участников боевых действий.

В сентябре текущего года суд вынес приговор командиру взвода, который, как отмечается, имеет на иждивении 3 несовершеннолетних детей. Он признан виновным в убийстве и получил 7 лет лишения свободы.

Учитывая "закон Савченко" (закон о зачислении 1 дня предварительного заключения как 2 дней в срок основного наказания) осужденному осталось отбыть в тюрьме около 1 года, так как он был арестован в сентябре 2016 года и находится под стражей более 3 лет. Также военный обязан выплатить стороне потерпевших 40 тыс. гривен в рамках мирного соглашения.

Ранее сообщалось, что у задержанного мужчины, подозреваемого в расстреле сотрудников заправки в Николаеве, нашли четыре пистолета.

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