В штаб-квартире министерства обороны США в пятницу, 11 октября подтвердили, что штаты разместили еще 3 тыс. военнослужащих в Саудовской Аравии. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на завление, распространенное ведомством.

В сообщении говорится, что "министр обороны Эспер проинформировал кронпринца Саудовской Аравии - министра обороны Мухаммеда бен Салмана сегодня утром о размещении дополнительных войск, чтобы гарантировать и усилить оборону Саудовской Аравии".

Пентагон перебросил две батари Patriot, одну систему THAAD, две авиаэскадрилии и одно экспедиционное авиакрыло.

"Учитывая предыдущую переброски (войск - Ред.), речь идет о дополнительных 3 тыс. военнослужащих", - говорится в заявлении.

Вместе с тем, в нем указывается, что Соединенные Штаты "не ищут конфликта с иранским режимом".

"Но мы будем сохранять мощный военный потенциал в регионе, который готов реагировать на любой кризис, и будет защищать силы и интересы США в регионе", - говорится в документе.

С учетом прежних перебросок подкреплений, в общей сложности, в зоне ответственности Центрального командования ВС США (на Ближнем Востоке и в Центральной Азии) теперь находятся почти 14 тыс. дополнительных военнослужащих.

Ранее "Страна" сообщала, что США отправили в Персидский залив эсминец Nitze для защиты Саудовской Аравии.

Также мы сообщали, что Конгресс потребовал у Белого дома и Пентагона документы по военной помощи Украине.